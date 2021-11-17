去年元旦管有武器等罪成　5人分別判勞教感化及監禁

民陣去年1月1日發起元旦大遊行，5名於當日被捕的人，因管有士巴拿、雷射筆和噴漆等物，經審訊後被裁定管有攻擊性武器、及管有物品意圖損壞財產等罪名成立。辯方今（17日）早於東區裁判法院為各被告再進一步求情後，裁判官鄧少雄下午判決，判其中3名男被告監禁12個星期，同案15歲男被告被判勞教中心令，餘下1名女被告則被判18個月感化令。

今天判刑的5名被告，依次為33歲貨務主管關偉洛、15歲男學生、25歲髮型師梁敏、26歲閉路電視技術員任詠賢、及23歲女學生張旭敏。關、15歲男生及梁早前被裁定管有攻擊性武器或非法用途工具罪成，任亦被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成；張被裁定管有物品意圖破壞財產罪成。李輿鑫及劉子睿則被裁定無罪。

裁判官將3名成年男被告的量刑起點定在16個星期，考慮到3人無案底，重犯機會低，加上案發至今近兩年，故給予4星期刑期扣減，判3人即時入獄12星期。15歲男生案發時管有一把錘，可構成重大傷害，裁判官因此採納青少年罪行委員會建議，判處勞教中心。就女被告張旭敏，裁判官就採納感化報告建議，判她感化18個月，期間她須依感化官指示，參與社區活動及接受心理或精神治療。另外，任詠賢早前承認無牌管有無線電通訊器具，則判罰款1000元。

控罪指，首被告關偉洛於2020年1月1日在崇光百貨外管有一個銀色士巴拿；15歲男生在銅鑼灣軒尼詩道523號外管有一把錘子；梁敏在銅鑼灣軒尼詩道513號外管有一把鉗子及一串六角鎖匙；任詠賢在崇光百貨外管有兩部無線電通訊機及一支雷射筆；張旭敏在銅鑼灣軒尼詩道505號外管有一支噴漆。

案件編號：ESCC387/2021