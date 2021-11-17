深水埗主教山配水庫加緊活化　增設玻璃穹頂及樓梯

深水埗主教山配水庫古羅馬式建築去年險被清拆，其後在一片保育呼聲之中，獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。政府打算活化配水庫建築，其後讓公眾有限度參觀。繼水務署於今年三月陸續為配水庫進行加固工程後，最新情況是配水庫近日加設了玻璃穹頂、樓梯及人造草皮等設施，美化了原本一片枯黃的遺址範圍。

主教山配水庫佔地約1.7萬平方呎，容量有200萬加侖，建築物以仿羅馬土木工程方式建造，內部屹立逾百條花崗岩石柱，另有紅磚拱頂，可謂宏偉壯麗。不過，去年底因清拆工程而誤打誤撞出土，在政府受壓而叫停工程後，只見舖滿枯草的配水庫頂部遭打穿，打出一個大洞，得見內部有多條石柱已遭打碎。

有facebook專頁近日上載主教山配水庫的近照，顯示該配水庫的大洞上方現已被大幅玻璃穹頂「遮醜」，地底至洞口空間設有多組樓梯，而洞口地面亦鋪設人造草皮作美化，估計日後遊人可循配水庫頂部的洞口拾級而下，到達地底欣賞內部的華美建築。

深水埗主教山配水庫建於1904年的，屬於「九龍重力自流供水系統」一部分。最初名為九龍塘配水庫，其後因山坡為教會基地及鄰近窩仔街而分別獲得「主教山配水庫」及「窩仔山配水庫」等名稱。此乃九龍區現存第二個歷史最悠久的配水庫，但於2017年卻僅被水務署稱為「水缸」，其後在去年12月就發生清拆工程惹居民抗議，文物保育專員致歉並停工一事。