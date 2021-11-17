藉性交驅邪摧殘5名初中女生　無業淫狼認罪還押候懲

有風化案底的無業漢，數年前於住所附近的籃球場結識5名就讀同一學校的初中女生，聲稱女生被邪靈附體，分別帶女生到其住所及酒店，再以驅邪為名對女生上下其手，更成功騙得與1名女生性交，又曾在女生背後手淫後，要求女生把口水吐進一樽內，欲讓2人的體液融和以驅邪。無業漢多次犯案後終被捕，今日(17日)於區域法院承認非禮等5罪，法官直指他欺騙女童讓他侵犯，行為差劣，將他還押至12月17日量刑，期間待索閱其心理報告。

37歲被告李栢濤，承認1項與16歲以下兒童非法性交、2項非禮、1項以虛假藉口促致他人作非法性行為及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指他於2018年10月至2020年6月，分別在其住所及酒店房，與女童V(13歲)性交、非禮W(13歲)及X(12歲)、促致Y作非法性行為及向Z(15歲)作出猥褻行為。控方指被告有一項相類案底，辯方求情指被告與事主皆認識，亦會相約外出飯敍等，案件不涉威嚇或使用暴力，亦不涉違反誠信，並非同類案件中嚴重，被告事後已後悔，他亦獲家人支持。

案情指，涉案5名女童彼此相識，並會在球場聚會，被告亦會到球場閒逛，從而結識在該處遊玩的女童。5名女童約於2017至2018年結識被告，被告在去年5月透過社交媒體聯絡女童Z，表示預見將有壞事發生在Z身上，並邀Z到其家來讓他助Z驅邪。Z依言赴約，被告乘機揭起她校裙並摸她下腹，又要求Z性交及替他手淫以驅邪，但Z拒絕。被告卻走到Z背後，掲起她的校裙並手淫，被告後又把一個樽交予Z，着Z吐口水到樽內，以讓兩人的體液融和來驅邪，但Z只吐在紙巾上。Z離去後把事件告知學校社工，後並揭發其同學亦遭被告侵犯。

在2019年2月，X及Y受被告邀請食火鍋，X期間表示不適，被告指X受邪靈附體才會不適，提議為她驅邪。3人於到達一酒店，被告着2人由後門進入酒店房，X進房不久便睡着。Y則目擊被告觸摸X私處，被告又指X是遭一男靈體附身。被告後又着Y隨他入洗手間，並要求Y為他口交。被告後又着Y吻X，但Y拒絕並受驚哭泣，被告於是抱着Y，又迫使Y觸碰X私處， 並向Y指這可感受到附身靈體。被告亦被揭發於2018年10月藉口為V驅邪，指插V私處後乘機與V性交，V當時感到害怕而屈服。V又曾與W到被告家中玩耍，W被吩咐躺下，被告以衣服蓋着她上身後，指插其下體非禮，又問W是否舒服，並指直到W表示舒服才會停下，W為使被告停手便表示舒服。

案件編號：DCCC 953/2020