團體促訂立沒有保護罪　虐兒致死者可囚20年

不足2歲的女嬰被虐致死，2名被告的監禁期卻只是5年零4個月，保護兒童團體對該案判刑感到詫異，要求本港盡快制訂新法例。法律改革委員會於9月發表報告書時，曾建議訂立1項新罪行，即「在因非法作為或忽略導致兒童或易受傷害人士死亡或受嚴重傷害的個案中沒有保護該兒童或易受傷害人士」(簡稱沒有保護罪)，按照相關建議，虐兒致死亡的照顧者最高可判囚20年。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，被告僅入獄5年多，判刑明顯缺乏阻嚇力。她質疑法律專業應該檢視該案件。又促政府接納法律改革委員會早前的立法建議，當兒童受虐時，其同住及有密切接觸的家庭成員需作出保護，否則須面對刑責。按照沒有保護兒童罪責的建議，若致嚴重受傷可判監15年，致死更可以判囚20年。

兒童權利委員會前主席雷張慎佳亦稱，本港保護兒童的法例較零碎，沒能反映聯合國兒童權利公約的多項指標，建議當局參考海外訂立保護兒童法，並就兒童的死亡個案展開聆訊，雷張慎佳又提到海外已有逾60個國家或地區全面立法禁止體罰，本港應該跟隨。