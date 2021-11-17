孕婦涉拒出示身份證　就阻差辦公罪受審

懷孕7個月身孕的婦人，今年初於土瓜灣街頭遇上警方執行反非法入境及過期居留行動，而被要求出示身份證。但該婦人被指不合作，結果被捕，控以阻差辦公罪，案件今（17日）在九龍城法院開審。向婦人查證的警署警長供稱，當日被告情緒激動，多次不聽要求去出示證件。辯方就指出被告一早表示懷孕在身，但被警指「假大肚」。辯方指警方是不忿被告吵鬧才作拘捕。警署警長對此一一否認。

43歲被告劉笑芬，報稱無業。她被控於2021年1月20日，在土瓜灣永耀街13A外，阻礙依法執行公務的公職人員，即警署警長劉芷芬、警長黎錦耀及警員廖逸山。警署警長劉芷芬供稱，當日下午她帶隊執勤，巡邏至上址時，看見被告眼神閃縮般步出小巷，便截停被告，要求被告出示證件。惟被告情緒激動，大喊「我係有身份證，但我喺唔會俾你哋。」警員多次警告及要求無效後，以阻差辦公罪拘捕被告。被告此時才願意出示身份證，但又突然坐落地，說「如果你拉我既話，我就暈俾你睇，我要叫白車。」劉看見被告身形圓潤，詢問她是否有孕，但被告不肯回答。警員想扶被告起身，但被告不合作，故被反手鎖手銬。及後救護員到場，警員從救護員得知被告有7個月身孕後，解開被告的手銬。

辯方盤問劉時表示，當時在場警員都表現激動，警長黎錦耀更多次指罵被告。而本案事緣於警員與被告無故互相吵鬧，警員不高興便欺負被告。劉否認辯方所說，但承認在場警員曾有一刻表現激動。辯方質問，劉在首次錄取口供時，沒有提及被告主動拿出身份證，直至第二次錄取口供才補充。劉解釋一時忘記才無說。警長黎錦耀則供稱，當日他一直表現平靜，雖然他有多次手指被告，但從沒辱罵或不禮貌對待她。

案件編號：KCCC 1761/2021