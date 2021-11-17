廉署接6宗涉煽惑他人不投票投訴　立會選舉部署800人防舞弊

今年5月完成完善選舉制度後，下月19日迎來首場的大型選舉-「2021年立法會換屆選擇」，新選舉制度包括《選舉(舞弊及非法行為)條例》(下稱條例)條訂，當中新增2項罪行分別是「故意妨礙及阻止另一人在選舉中投票」及「在選擇期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。廉政公署今日(17日)表示，至今收到6宗涉及煽惑他人不投票或投無效票的投訴，該署在投票日將動員800人，負責票站內外的支援及後勤工作，並有廉署人員在站內接受市民查詢及投訴，務求選舉在公平、公開及誠實下進行。

廉政公署社區關係處處長何渭枝指，為應付今年及明年舉行的3場大型選舉，廉署的執行處、防上貪污處及社區關係處，已於今年6月成立跨部門小組作應對。對於下月舉行的立法會換屆選舉，分為選舉前、當日及後的部署，在選前，廉署會加強宣傳教育，包括舉辦法例簡介會，以及向候選人及其就選團隊提供參考資料等。

另外，廉署亦會採取嚴密監控，及早預防及適時介入策略，將密切留意監察網上及網下任何企圖破壞選舉及可能違反條例的行為，包括公開傳播違法訊息，或在網上分享或轉載違法言論，都屬刑事罪行。何解釋難以概括犯法定義，需視乎實際環境及證據等因素，加上是新法例，未有案例可參考，大原則是防止選舉舞弊、操縱及破壞。

在選舉當日，何稱透過內部人手調配，總動員800人參與，包括在投票日派遣人員駐守各票站、務求迅速處理市民投訴及查詢，有可能會將投訴轉介其他部門跟進；派員實地視察投票及點票程序，有需要會向當局提出改善建議；增加了24小時舉報中心的人手編配，在廉署其他工作單位，如新聞發布、運輸及網站管理等，都有人員隨時候命；並有人手留意與選舉有關的動向，包括一些具誤導或企圖煽動他人杯葛選舉及故意阻撓他人投票等言論，人員會即時透過新聞發布、政府渠道及社交平台等進行澄清，廉署呼籲市民切勿以身試法。

此外，在投票日後，廉署亦會跟進候選人與選舉相關投訴，亦會跟進候選人需在限期內提交選舉申報書。