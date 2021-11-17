政Whats噏：離巢港台區麗雅　皇家亞洲學會謀兼職

自廣播處長李百全今年3月上任後，港台高層出現唔少人事變動。港台前署理廣播處長區麗雅由4月開始請長病假，喺6月請辭，8月18日離職。事隔幾個月，政府文件顯示，區已經喺上月21日開始返新工，喺皇家亞洲學會(香港分會)擔任兼職行政工作。

文件指出，區今年8月18日終止香港電台助理廣播處長(電視及機構業務)嘅工作，並於10月21日開始擔任皇家亞洲學會香港分會嘅兼職行政人員，主要工作範疇係同會員溝通、編製協會嘅刊物、協助預訂活動場地、管理會員數據庫等等。

離職公務員就業申請諮詢委員會批准區嘅申請，並提到幾項條款，包括區需要喺離職前休假終止，即係10月20日後先可以返新工，區亦唔可以參與競投任何政府土地、物業、計劃同埋合約，不能代表任何人擔任同任職政府最後3年期間涉及嘅政策制訂有關嘅工作，最後就係唔可以參與任何會令政府尷尬或有損公務員隊伍聲譽嘅活動喇。

區麗雅喺港台任職至少20年，署任唔夠一年就喺2016年坐正電台總監。李百全上任後，區一直被外界視為李嘅得力助手，但由4月開始就長請病假，期間由教育電視部出身嘅總監（電視）陳俊樂署理其位置。