今增3宗輸入　另2人再度感染曾入社區　印航德里班機禁飛港2周

新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心今日(17日)公布，本港新增3宗輸入個案，涉及2男1女，年齡介乎21至45歲，分別從巴基斯坦及南韓抵港，均帶有L452R變異病毒株。截至本日，本港累計12,392宗確診個案，本地清零40天，另錄得少於5宗初步確診個案。中心正調查2宗外地確診懷疑再度感染個案，2人分別從印尼及新加坡抵港，完成檢疫後進入社區，其後被驗出帶有病毒，導致本港有29處納入強制檢測，其中包括印傭曾到訪的香港迪士尼樂園今日閉園1天，以確保相關演藝人員能及早完成病毒檢測。

本日確診個案包括1名21歲男子(個案編號：12395)，本周一(15日)乘搭EK384從巴基斯坦經阿聯酋抵港，於機場驗出病毒，並帶有L42R變異病毒株，同日發病，他6月10日及7月1日接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗。另有1名35歲女病人(個案編號：12396)，上周六(13日)從韓國經航班KE607抵港，入住紅磡香港嘉里酒店，期間確診，並帶有L452R變異病毒株。她7月19日及8月9日在韓國接種2針復必泰。

餘下1名確診個案為1名45歲男子(個案編號：12397)，上周六從巴基斯坦經土耳其乘搭TK083抵港，為早前確診的23歲男子(個案編號：12392)及17歲男童(個案編號：12393)的緊密接觸者，於竹篙灣檢疫期間確診。患者同樣感染L452R變異病毒株，5月23日及6月13日完成2針接種復必泰疫苗。

另外，中心正調查2宗外地確診懷疑再度感染個案，包括1名29歲印傭，她於10月15日乘搭航班CX798從印尼抵港，到埗時未有驗出病毒，其後入住竹篙灣檢疫中心，期間6次檢測均無確診。至11月5日完成強制檢疫後，她返回僱主於柴灣新翠花園4座的居所，本周一(15日)曾到社區檢測中心進行檢測結果為不確定，入院後確認染疫，但CT值大於30，反映病毒量低。她7月14日及8月12日於印尼接種2劑由內地研發的科興疫苗，而10月13日於印尼檢測，一度驗出病毒，但10月14日覆檢後結果顯示無感染。中心正與印尼當局核實有關結果。

另一宗個案涉及1名65歲病人，他乘搭航班SQ882於10月28日從新加坡抵港，抵港時未有驗出病毒，其後入住富豪東方酒店強制檢疫，期間4次檢測均無驗出病毒。病人沒有出現病徵，並於上周三(10日)完成強制檢疫後返回香港仔逸港居3座的居所。他本周一根據規定強檢，結果顯示有病毒，並帶有L452R變異病毒株，但CT值大於30，反映病毒量低。他在4月1日及4月29日於新加坡接種2劑由美國研發的莫德納疫苗，而他10月14日於新加坡檢測，亦一度驗出病毒，但10月26日覆檢後結果顯示無感染。

此外，由於印度航空營運於本周日(14日)由印度德里飛抵香港的航班AI1314，有1名乘客經抵港檢測而確診，以及有1名乘客未能符合第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止印度航空營運的客機在今日至本月30日期間從德里着陸香港。