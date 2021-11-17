趙家賢就被咬甩左耳案作供　稱永世記得被咬一刻

太古城商場外於兩年前反修例示威浪潮期間發生持刀傷人事件，五旬無業漢涉刺傷一對夫婦及咬甩前區議員趙家賢耳朵，案件今（16日）於高院續審。控方傳召趙家賢出庭作供，趙指當日遭被告咬左耳他聽到「啪喇」一聲，他形容該聲音「永世記得」，其後又見到被告把他部分左耳吐在地上再想咬他右耳，不過2人最終被他人分開。趙又稱當時以為被告只會打他幾拳：「無諗過佢會攬住我嚟咬，我覺得咩事發生呀？咩事呀？好迷惘，好驚！」直至入院做手術時他仍未平伏，激動「爆喊」至需醫生安撫。

現年50歲的被告陳真，被控於2019年11月3日在太古城中心外，有意圖使男子溫浩倫、溫的妻子梁碧琪及前區議員趙家賢身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。陳另被控於同日同地襲擊梁碧琪堂姐梁瑩瑩。

趙家賢供稱，他自2007年已當選當區區議員，亦且有調解員資格。案發當日他收到電話，要到太古城中心協助調解該處公眾活動中的衝突事件。及後他聽到有人大叫，指太古城中心外要人，他便前往案發現場了解。他到達後見到1男1女傷者，被告正與其他市民口角，他於是上前詢問被告為何打人，對方以帶鄉音的廣東話回答「我唔係打人，我係打狗」。其後被告再以右腳踢向女傷者左臉，他於是要求保安將被告拉開。被告及後對他說：「我認得你，你係區議員吖嘛」，然後突然衝向他身邊的市民。他擋在被告身前，被告抓著他的臉，把他的頭拉近，再咬住他的左耳。

趙表示，他及後看到被告將他部分左耳吐在地上，再將他右耳拉近咀邊，幸有人將他們分開。他指被告很大隻，他現因初選案被還押，體重下降至約165磅，但當時他有210磅，仍不夠被告大力。他其後蹲在地上大叫「我隻左耳！我隻耳！」並感到非常痛楚，隨後便有義務急救員上前協助並為他檢起左耳，放進保鮮袋內。趙表示他當時大量出血至幾乎休克，急救員要拍打他臉多次令他清醒。事後他問自己「不斷問點解，我只係想做調解，點解會暴力受襲？點解個社會變成咁？」他指其後雖把左耳駁回，但因已壞死需拆回駁耳，並要使用人工耳，但因無法受力，他不能佩戴掛耳式口罩。

案件編號：HCCC 204/2020