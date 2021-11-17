13歲仔接種復必泰後現心肌炎　累計47人打針後14天內死亡

政府今日(17日)更新新冠疫苗接種監測，截至本周日(14日)晚上11時59分，過去1個星期，衞生署共接獲35宗涉及曾打針人士的異常事件報告，其中包括1名13歲少年接種首劑由內地及德國合研的復必泰疫苗後，1天內出現胸痛，懷疑為心肌炎或心包炎，情況穩定。另無收到醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗者及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至本周日晚上8時，本港市民合共接種了約919萬劑新冠疫苗，衞生署共接獲6,349宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括47宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結29宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

醫管局表示，10月18日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有118.4宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有6.3宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。