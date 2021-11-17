政Whats噏：曾揚言退黨今稱獲挽留 李華明：對民主黨保持監察

就是否參與下個月嘅立法會換屆選舉，引發民主黨(白鴿黨)內部大分裂，作為主選派嘅白鴿黨元老、前議員李華明早前揚言，若該黨阻止黨員參選，佢就會退黨。結果民主黨提出有意參選嘅黨員必先通過甄選機制，但就無收到任何黨員報名。咁到底李華明仲會唔會退黨呢？佢就話暫時唔會退黨住，但就會繼續監察該黨嘅工作喎。

李華明話，最近同九龍東嘅黨友傾過偈，黨友一致挽留佢，事關大家係最親密嘅戰友，唔想佢離開，加上自己亦好多時幫黨友手，所以喺退黨一事需要再考慮一下喎。佢又話會視乎民主黨未來幾年嘅工作表現，以及自己仲有無角色喺入面，將會保持監察，但目前呢一刻就唔會即刻退黨住囉！

對於李華明嘅講法，民主黨主席羅健熙今日(17日)會見傳媒時就話，相信李已經放低咗退黨一事，又話希望對方明白黨內有政治上嘅分歧係正常嘅，想有多啲黨內溝通喎。羅又話，唔希望見到任何人退黨，笑言希望李可以繼續放低退黨一事啦。

另外，立法會換屆選舉下月舉行，有指多名非建制派嘅參選人去信民主黨，爭取該黨容許黨員以個人身份支持參選，民主黨中央委員會今晚會開會商討相關機制、個別參觀人嘅政綱、需要滿足民主黨邊啲條件等等，不過因為需要參選人回應是否接受條件，今晚就未必有確切結果喇。