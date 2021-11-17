獅子座流星雨凌晨王者再臨　惟天有雲雨或難睹風采

「獅王」再臨，眾星伴！根據香港太空館資料顯示，天文現象「獅子座流星雨」活躍期為本月6日至30日，並將於今日(17日)下午5時30分達到高峰期，期間流星雨的天頂每小時數目為10，至於建議觀測時段為明日(18日)凌晨零時30分至清晨6時。而天文台預測今晚及明日大致多雲，明早更有一兩陣微雨，能否順利一睹流星雨之王，仍待天公作美，而想睇流星雨嘅市民，除記得許愿之外，都要帶定把遮以備不時之需！

最近一次獅子座流星雨大爆發則發生在2001年，在極大值時每小時可以看到1,000多顆流星。而香港便是當年獅子座流星雨的其中一個最佳觀賞位置，在香港的郊區每分鐘可以看到7到8顆流星，即每小時500顆左右，一些更是亮度0度以下的火流星。當天，市民甚至可以清楚地看到有顏色的流星，如由紅轉綠。

而獅子座流星雨最為壯觀的一次大爆發，是1833年11月13日晚上，當日身在美國波士頓的市民更看到在獅子座附近的天空中，流星如煙花綻放、暴雨激射，成千上萬地傾盆而下，更有估計甚至認為每小時超過15萬顆，情景之壯觀，甚至令當時不少虔誠的教徒以為是世界末日。

如果即使錯過今次的「獅王」，下個月還有「雙子座流星雨」可以觀看，根據太空館資料，其活躍期為下月4日至20日，並在下月14日的下午3時達到高峰期，而建議觀測時段有2個時間，分別為下月13日晚上9時至翌日清晨6時；以及下月14日晚上9時至下月15日清晨6時。至於「雙子座流星雨」天頂每小時數目為為150，屬今年所有流星群最高。