1供應商被揭非法銷售大閘蟹　食環署正調查

食物環境衞生署今日(17日)公布，過去1個星期展開突擊行動，巡查超過110間零售店舖、食物業處所、公眾街市攤檔等大閘蟹銷售處所，打擊非法銷售大閘蟹情況，行動中，除較早前公布涉嫌違反持牌條件的處所外，另發現1間供應商未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，現正進行進一步調查。

食環署發言人今日表示，截至昨日(16日)，食環署食物安全中心及環境衞生部人員巡查相關場所，查核大閘蟹的來源文件及衞生證明書，確保有關處所出售的大閘蟹符合《公眾衞生及市政條例》的規定，以及適宜供人食用。同時，行動中發現1間供應商未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，涉嫌違反《食物業規例》(第132X章)，正調查事件。

此外，食安中心亦從以放題形式提供大閘蟹的食肆抽取大閘蟹樣本進行化學測試，檢測項目包括獸藥殘餘、金屬雜質及染色料，正等候測試結果。發言人提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物(大閘蟹)售賣許可證或相關書面准許的商戶。