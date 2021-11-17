政Whats噏：配對科研人才同初創企業　莫樹錦形容似拍拖

近年本港不時被指科創發展落後於鄰近地區，大學科研人才若要將研究成果轉化為產品，推出市場亦有難度，故需要做好企業與研究人員配對計劃。中大醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦就形容做法好似「後生仔搵情侶一樣」，要「撞啱先得」，知識及能力上需要有所配合，簡直係「撞彩」咁啊！

莫樹錦今日(17日)出席貿發局同政府合辦嘅首屆亞洲醫療健康高峰論壇記者會時，就被問到醫療科技發展喺香港有何阻礙。莫指出香港人口較少，以投資角度而言難有大回報，所以需要將人口擴闊，即令有關技術可以喺內地應用，令受惠人口增加以提高回報率。之不過要喺其他地區使用醫療產品需要獲批准，認為港府要思考應對措施，令有關產品以喺內地使用。

佢又呻香港租貴，不利科創企業，況且科學園租金非最便宜，期待政府未來喺河套區港深創科園中，可提供更優惠租金，令有關公司可以有能力負擔。至於喺配對方面，佢認為應該喺形式及架構上協助科研人才尋找年輕創業家合作，如舉行論壇及喺科學園增加配對機會。

至於本地醫療科技初創企業，鴻猷丕展之時又面對啲咩困難呢？有份參與今次論壇嘅初創公司行政總裁陳柏衡，就話佢哋主要係開發，可以檢查肺部、四肢、心臟及肝臟嘅手提醫學影像設備。

佢話初創企業總會面對阻礙，其中醫療科技研究時間較長，需要投放更多研究資金，又指有部分地區如新加坡嘅創新科技發展較好，係因政府多為牽頭人，令有關科技可落地試驗。喺資金方面，佢認為政府亦應提供更多資金以資助前期研究工作，未來希望有更多商業及學術合作，將有關技術涵蓋至更多疾病應用。