海洋公園等4指明地點須再次檢測　另5校納強檢名單

新冠肺炎疫情持續，再有9個指明地方被納入強檢名單，當中有4處涉及早前2宗輸入個案需要再次進行病毒檢測，其中包括海洋公園。政府今日(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求曾身處上述9個指明地方的人士，須於本周五(19日)或之前接受病毒檢測。

4個屬再次檢測的指明地方，分別位於香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園，任何在上周日(7日)下午2時至晚上7時期間曾身處該地，須於指定時間前完成檢測；將軍澳毓雅里寶翠公園同樣須強檢，任何人在10月30日下午4時至下午10時期間曾到訪均須檢測；任何人上周日中午12時至下午2時期間，曾身處尖沙咀廣東道30號新港中心3樓302號舖的CoCo壹番屋亦須檢測；餘下1個地方為尖沙咀棉登徑8號地下G01及G02號舖Eric Kayser，任何人士在上周日上午8時至下午1時期間曾到訪同樣需要接受檢測。

至於其餘5個指明地點則為5間爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校，包括任何人在本月4日至今日期間，曾到訪西灣河鯉景灣鯉景道51號明愛樂義學校、西營盤高街97B號救恩學校(幼稚園部)，以及九龍塘窩打老道151至153號地下耀中國際幼稚園(窩打老道)，均須在本周五或之前進行檢測。

另外2個指明地點涉及2所學校的指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，分別為九龍觀塘順安邨屋邨小學第一校舍基督教聖約教會堅樂第二小學四年級，及荃灣柴灣角荃景圍安賢街12至20號保良局李城璧中學三年級。