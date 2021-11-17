食環署過去兩年翻新91間公廁　裝配式建築減少維修損耗

本港公廁衞生參差，管理全港約810間24小時開放公廁的食環署表示，正採取多管齊下的策略，改善公廁設施。其中，該署2019年度起展開公廁翻新計劃，分階段翻新和優化240間公廁。首兩年共91間公廁的工程已展開或完成，其餘亦按計劃進行。

食環署表示，今年完成優化工程的公廁中，部分如中西區永樂街公廁，引入「裝配式建築」，使用預製組件既減省工程及公廁暫停服務的時間，減低對使用者的影響，亦可更有效控制品質及利便日後維修保養。食環署亦正與建築署積極研究在公廁的改善工程及新建公廁項目試行應用此技術及「組裝合成」建築法，加快公廁改善工程進度，特別是位處鄉郊的公廁。

另外，旺角區洗衣街花園公廁及荃灣區海興路公廁則分別安裝了方便輪椅使用者的設施及設有嬰兒安全座椅的廁格。在翻新公廁時，食環署會在可行的情況下為廁所事務員增設值勤室，如中西區交易廣場公廁及灣仔區摩頓臺公廁，或在現有的公廁值勤室裝設掛牆風扇、抽氣扇或吹氣扇、電源插座、儲物櫃、休息和更衣設施等，以改善廁所事務員的工作環境。

食環署又指，智能公廁系統試行計劃已開展，今年五月起於尖沙咀東公共運輸交匯處公廁及灣仔修頓中心公廁引入及試行智能公廁系統，並應用物聯網技術，為期一年。該計劃收集信息及數據，提升公廁管理、服務質素及用戶體驗。

食環署亦與機電工程署合作，研究利用「政府物聯通」推行智慧廁所試驗計劃，由今年第三季起陸續在10間食環署公廁安裝相關設備，應用物聯網技術收集多項有關公廁運作的數據，包括公廁的使用量、如溫度、濕度、臭味等環境參數，以及梘液、廁紙、座廁板消毒液、手部消毒液等消耗品的使用情況。