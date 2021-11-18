外傭跳工激增 　入境處嚴格把關　首10個月拒批1784宗申請

外傭跳工潮持續，今年頭10個月，入境處拒批了1,784宗外傭簽證申請，是去年全年的5倍，針對跳工情況，該處調配更多人員處理相關事宜，繼續實行「跳工零容忍」。入境處首席入境事務主任（簽證管制）執行謝誠毅提到，跳工會對原僱主造成不便，亦會破壞僱傭關係，若該處貿貿然批准相關申請，準僱主「以為可以有一個好幫手，但可能帶來的是一個惡夢，甚至令其成為下一個苦主」。他呼籲，外傭及僱主在終止合約時可盡量提供原因及詳情，共同遏止因濫用措施而引致的「跳工」情況。

謝誠毅表示，今年頭10個月該處接獲外傭簽證新申請的數量，較去年全年下降近30%，而續聘外傭的申請則大輻上升近50%，原因在於疫情下多個國家實施出入境管制，外傭入境香港變得困難，令市場供不應求。部分外傭為了得到更好的薪金及工作環境，濫用疫情的便利，在未完成合約前便開始物色新僱主。在今年頭10個月，特別職務隊共處理了4,475宗涉「跳工」的外傭申請，較去年全年大增約1.5倍，而拒批的申請亦達1,784宗，較去年全年的319宗增加約4.6倍。

謝又提到，外傭「跳工」除了會造成原僱主的金錢損失，亦會造成家庭的困擾，因此個案主任在審視外傭相關申請時，會仔細了解外傭辭職原因及其情況，若發現外傭是「存心鋪排跳工」，即使是第一次，處方亦會果斷拒絕申請，並要求該外傭離港。在疫情期間，便曾有一名外傭申請終止合約，並指其僱主對其待遇欠佳，為其提供的休息時間不足等。惟入境處調查後發現其指控證據不足，加上外傭的原僱主提出了具體的資料，證實該外傭有「跳工」跡象，因此該處果斷地拒絕了有關申請。

自2013年起，入境處成立了8人特別職務隊全面打擊外傭「跳工」行為，面對日益增加的工作，該處內部調配更多人手應對，高峰期該隊有逾20人。此外，處方亦就此針對性向外傭作出宣傳，並與勞工處合作加強巡查，提醒中介切勿鼓勵或教唆外傭「跳工」。謝誠毅強調，若外傭在兩年合約期間內提早斷約，除涉特殊情況，否則外傭必須兩個星期內離開香港。如外傭涉嫌在申請外傭工作簽證時向入境處職員作出虛假陳述，包括提早終止合約的原因，即屬違法。違例者會被檢控，一經定罪，最高可被判罰款15萬元及入獄14年。