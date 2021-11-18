美委員會報告批評港區國安法及選舉制度　港府斥干預國家內政

就美中經濟與安全審議委員會（委員會）發表的報告及其在香港章節中作出的不實指控，港府發言人今日(18日)凌晨作出反駁，堅決反對及強烈譴責委員會在報告中的多項不實指控。港府再次敦促美國尊重國際法和國際關係基本準則，任何利用香港干預國家內政的企圖都不會得逞，港府會繼續堅定地履行維護國家安全的職責。

其中，為確保香港特區選舉制度符合「一國兩制」方針及香港特區的實際情況，令「愛國者治港」原則得以全面落實，有利維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，因此完善香港特區的選舉制度是及時和必須的。

此外，報告內作出特區政府向大學發出有關國家安全教育的通函之指控實屬錯誤，相關通函只適用於本港中小學及幼稚園。事實上，香港各專上院校均是獨立自主的機構，在管理校政（包括處理學生會事宜）上既享有自主權，亦有責任確保其運作符合法例要求與及學生和社會整體的利益。《香港國安法》要求學校（包括專上院校）推展國家安全教育，各院校正依照有關法例要求，並按院校自主原則推展有關事宜，履行有關維護國家安全的法律責任。

再者，對於報告無理質疑香港特區的檢控決定和司法獨立性，港府對此絕不認同。《基本法》第六十三條訂明檢控工作由香港特別行政區律政司主管，不受任何干涉。《基本法》第二條、第十九條及第八十五條所訂明，香港特別行政區享有司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。《基本法》第九十二條亦明文說明香港特區的法官和其他司法人員，應根據其本人的司法和專業才能選用。法官的憲制職責是在行使其司法權力時，以法律為依據，別無其他考慮。法官這項職責並不會因應對政治爭議所引發的案件作出裁決，或案件涉及政治爭議，而有所改變。

另外，港府強烈反對委員會建議就香港遵守世界貿易組織（世貿組織）規則的情況作出報告。作為一個單獨關稅區，香港以「中國香港」的名義作為世貿組織成員的權利不由任何國家單方面決定。而美國不斷試圖單方面、不負責任地破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，這在世界上有目共睹。