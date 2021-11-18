轉移性賀爾蒙敏感性前列腺癌或無病徵　男士少吸煙減患病風險

男士入睡時腰骨無故疼痛，小心已患上「轉移性賀爾蒙敏感性前列腺癌」！前列腺癌是本港十大常見癌症之一，更是男性第3位常見癌症。「轉移性賀爾蒙敏感性前列腺癌」屬第四期前列腺癌，癌細胞已轉移並擴散至體內其他地方，例如淋巴、骨及器官；但可用藥物抑制男性賀爾蒙，令癌細胞停止生長。醫生指，該病可能沒有病徵，呼籲市民應少吸煙及少吃紅肉，減低患病風險。

泌尿外科專科醫生馬偉傑表示，要視乎癌細胞擴散的地方才可判斷會否出現病徵，例如約75%患者的癌細胞生長在前列腺周邊，因為癌細胞向外擴展而不會逼近尿道，便不會出現小便不暢順、血尿等徵狀。換言之，患者未必察覺自己患病。

「轉移性賀爾蒙敏感性前列腺癌」分成高風險及低風險。低風險患者的癌細胞轉移量較小，癌症擴散較慢，因此只打賀爾蒙壓抑針的治療成效亦較高，惟副作用會令癌細胞已擴散到骨的病人加快骨質疏鬆。馬補充，對所有「轉移性賀爾蒙敏感性前列腺癌」患者而言，只打針來控制病情平均在兩年失效，部分患者的病情有機會惡化為「去勢性已擴散前列腺癌」，即對賀爾蒙壓抑針呈抗藥性。

馬表示，新一代口服抗癌藥不但能有效治療高風險「轉移性賀爾蒙敏感性前列腺癌」，同時亦可醫治「去勢性已擴散前列腺癌」。口服治療的副作用亦較傳統治療方法低，例如輕微腸胃不適、腳腫、疲勞等。他建議高風險患者未雨綢繆，以口服治療，配合傳統打針及化療，國際研究顯示高風險患者的存活率和生活質素有顯著提升，不但由原本2至3年的存活率，延長多數月至半年，亦大大減少用藥不適和副作用。

馬建議市民少吸煙、多吃雞蛋和魚肉等含好蛋白質的食品來代替紅肉，能減低患上此病的風險。他亦呼籲男士切勿諱疾忌醫，當發現輕微徵狀或身體感到不適時，應立刻求醫，避免癌症惡化至晚期及擴散至其他器官。