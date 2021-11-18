中藥業發展潛力大　行業求才若渴　浸大生創業賣營養茶療

含中藥成分的產品隨處可見，例如保健品、化妝品、洗頭水等，有香港浸會大學中藥學學士(榮譽)學位課程的舊生認為中藥在本港發展潛力大，遂利用大學學到的知識，創立個人化的茶療服務。學者指，中醫醫院及政府中藥檢測中心將於2025年啟用，對人才有一定需求，鼓勵對藥材、研究、傳統中藥文化有興趣，而中學有選修化學的中學生，報讀4年制的中藥學大學課程。

2015年浸大中藥學學士畢業生蘇偉明，未離校園已有意創業。他看好中藥未來發展，畢業後工作發現市面上很多營養產品都含中藥成分，他之後創辦公司，售賣營養健康數據茶，為有三高、血糖問題或想減輕體重的客人，按其健康數據來度身訂造茶品。

浸大中醫藥學院教學科研部教授陳虎彪表示，該校中藥學學士(榮譽)學位課程要求學生有一定化學基礎，4年課堂包含理論與實驗，設有不同實習，例如到植物公園做藥用植物實習、於廣東省中醫院的中藥房、飲片倉庫實習；疫情期間學生亦會被派到香港藥房、同仁堂實習。

陳指，該課程於今年的最佳5科平均收生成績是21.25分，每年該課程都有數百人面試競爭，只有約15個名額，他期望明年能增加至約20個。學生畢業後可於衞生署的中醫藥規管辦公室、私人機構、化驗所工作，據2020年數據，畢業生平均基本薪金達14,000元。