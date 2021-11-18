東方日報A1：網購附送新冠　病毒速遞上門

內地雙十一購物節爆出多宗「病毒包裹」，連香港亦遭殃，恐致第5波疫情！有來自內地大型網購平台的商品包裹由內蒙古呼和浩特市於本月13日運抵香港，包裹事後由內地驗出新冠病毒，其後通知港府，惟染毒包裹已派發。「病毒包裹」已在內地引發爆疫危機，惟防疫慢半拍的港府至今僅對冷凍食物有恒常抽驗，有醫生指雖物傳人風險不高，但病毒在塑料包裝存活較長時間，不能完全排除風險，新冠病毒恐速遞上門。下一個購物節「黑色星期五」將至，醫生籲港府有需要監測進口貨品安全。

內蒙古近日出現多宗快遞包裹驗出新冠病毒個案，引發當地恐慌，情況隨後蔓延多個省市。衞生署前晚收到廣東省衞生健康委員會通報，內蒙古自治區在恒常檢測中發現，一份由內地寄往香港的包裹外包裝驗出新冠病毒，並已寄抵香港。衞生署跟進並了解相關包裹的位置，初步得悉此包裹於本月7日由內蒙古寄出，13日送抵香港收件人地址，收件人簽收後隨即棄置外包裝，並已清洗包裹內的衣服。為謹慎起見，該署已要求收件人接受病毒檢測。據了解，包裹貨品為衣物。

該署指該包裹曾逗留在一個本地物流貨倉，已建議貨倉營運者應注意恒常的環境消毒，並在該貨倉採集了環境樣本，未驗出病毒，同時要求有機會曾接觸此包裹的人員接受檢測。該署又指，在非冷凍的環境下新冠病毒存活不超過數天，因此該包裝到港後帶有具傳染性的活病毒的機會較低，但呼籲市民處理外購貨品，尤其是由外地運到香港的物件時，須時刻保持個人和環境衞生。

因應內地爆出「病毒包裹」事件，北京、天津、遼寧等地的相關防疫部門已叫民眾暫時勿從境外或內地中高風險地區網購商品。不過，防疫總是滯後的港府至今未有任何應對行動，僅靠內地部門把關。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港目前僅對冷凍食品有恒常抽驗新冠病毒，因病毒在低溫環境下存活時間較長，而全球在物流上爆出物傳人的個案都以冷凍食品為主。至於非冷凍類貨物，造成物傳人風險低，但病毒在塑料包裝上可存活數日，一旦驗出帶毒，穩妥做法是截停包裹及進行大消毒。

梁指來自疫省的包裹風險較高，惟香港未有抽查貨品措施，加上這些包裹又有外包裝及內包裝，難完全抽查，亦要視乎港府有否大型檢測能力。他呼籲港府要留意疫情嚴峻地區，並緊貼內地通報，有需要時或要禁止相關地區貨品進口。他又相信若香港疫情再添變數，或難以進一步與內地商討通關。

香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，本港只對進口貨物進行X光檢查有否違禁品，未有就新冠病毒抽驗，而香港物流頻繁，若要進行大型抽查，需要投入大量人手及成本，亦勢必影響物流速度。

他指業界未有標準指引處理來自高風險地區的貨物，對貨物的防疫程度視乎快遞公司安排，部分會對貨品進行消毒，但難全部做到，因會影響貨品包裝上的收件人資料，亦有機會影響貨物質量。

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