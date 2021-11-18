女嬰受虐傷重亡　雷張慎佳斥保護兒童法嚴重不足　冀全面檢視

同居男女前年替朋友照顧22月大的女嬰，期間施以極刑虐待，女嬰最終傷重不治，2人昨(17日)分別判囚5年4個月，關注兒童權利團體對判刑結果感詫異，直言缺乏阻嚇力。兒童事務委員會成員雷張慎佳今早(18日)在電台節目批評，現時本港保護兒童的法例有很多不足，很多時都只是小修小補，認為有需要全面檢視，包括就兒童發展訂明清晰指標，列出不同年齡人士所需的相應支援。她又指現時法例未完全杜絕體罰，認為見證虐待的人亦應有法律規管。

雷張慎佳表示，兒童用了他們的生命及血向社會反映，香港的保護兒童制度是否充分，若果做得好，他們現時應該仍在健康生活。她認為，現時的兒童死亡個案檢討委員會，只是宏觀地檢視社會上的兒童死亡原因，從來不會逐一個案去檢視，故有需要檢視機制，令社會可以在檢討，過程中有甚麼時間適合介入個案協助。

法律改革委員會其中一小組委員會成員熊運信回應指，有關虐兒的罪行最高刑罰是監禁10年，而法官以8年作為量刑起點，法官亦在判詞有提到，無證據證明兩人是施虐者直接令女嬰過身，不能因為女嬰過身而加重量刑，認為在此情況下，不能說本案的量刑起點太低。

熊指出，法改會早前建議設立「沒有保護罪」，如事主嚴重受傷，知情不報人士可被判監15年，如事主死亡，相關人士可被判囚20年。他解釋，由於現時虐兒的相關罪行最高刑罰監禁10年，兩者有不一致的地方，所以法改會同時亦建議，把虐兒相關罪行的最高刑罰加至監禁15年。