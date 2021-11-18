立會選舉廉署部署800人防舞弊　籲市民勿轉載煽惑他人不投票訊息

立法會換屆選舉下月19日舉行，廉政公署將動員800人負責監察及處理與選舉相關投訴。廉潔選舉事務統籌趙汝達今早(18日)在電台節目表示，任何人如果借公開活動煽惑他人不投票或投白票，均屬非法行為，但他指無法就個別情景作判斷，強調每宗個案牽涉不同內容性質、對象及原因，而至今署方收到6宗涉及煽惑他人不投票或投無效票的投訴。他否認廉署的執法標準不清晰，重申每條法例都有原則性條文，不會列出所有情景。

對於市民在通訊軟件呼籲朋友不要投票會否同樣觸犯法例，趙解釋，要視乎通訊群組有多少人，難以一概而論，只能呼籲市民不要轉載有可能違法的內容。至於傳媒報道有人呼籲投白票，傳媒本身需否承擔法律責任，他指法例背後的精神是防止破壞及操控選舉的行為，因此要視乎相關行為的背後目的有否構成煽惑。

廉署表示，選舉當日會派遣人員駐守各票站，務求盡快處理市民投訴及查詢，有可能會將投訴轉介其他部門跟進；派員實地視察投票及點票程序，有需要會向當局提出改善建議；增加了24小時舉報中心的人手編配，在廉署其他工作單位，如新聞發布、運輸及網站管理等；並有人手留意與選舉有關的動向，包括一些具誤導或企圖煽動他人杯葛選舉及故意阻撓他人投票等言論，人員會即時透過新聞發布、政府渠道及社交平台等進行澄清。