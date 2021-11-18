誘豬捕殺　漁護署死撐：已經非常人道

漁農自然護理署昨晚(17日)在深灣道進行「滅豬行動」，最終有7隻野豬被獸醫用麻醉槍捕獲，並即場以藥物注射人道毀滅。漁農自然護理署助理署長陳堅峰今早(18日)在電台節目表示，捕獲的7隻野豬包括3隻雄性及4隻雌性，重量約50公斤至170公斤，形容是非常大隻的野豬，他解釋選擇在深灣道，是因為有關地方長期有野豬出沒，牠們已經對人沒有戒心，認為對公眾風險非常高。

陳堅峰表示，署方由2018年至今，在深灣道一帶已進行12次野豬搬遷行動，但都控制不到牠們的滋擾，部分野豬更是曾經被搬遷到遠離現場的郊野公園，但最終都返回現場。對於有團體批評署方利用食物誘捕野豬，做法卑鄙，陳回應指有關說法是混淆視聽，強調署方不是去餵飼野豬，而是捕捉一些目標野豬，又強調相關野豬是長期習慣被人餵飼，即使現場有很多人亦完全不怕，所以署方的行動是不會改變這些野豬的習慣。

對於署方目前採取即捕即殺是否太偏激，陳堅峰指世界各地很多地方會以獵殺方式處理野豬，而署方只是以麻醉槍捕獲野豬，再用藥物作人道毀滅，形容是非常人道的方式處理。

至於會否就有關措施設冷靜期，他強調行動是有迫切性，過去10年已經36宗野豬傷人個案，涉及47名傷者，並且大部分在近年發生，他指野豬絕育計劃現時已暫停，署方會繼續採取捕捉及人道毀滅的方式處理。