北部都會區發展　古洞擬建新醫院　提供逾2000張病床

《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，整個發展需時20年，可容納約250萬人居住。發展局局長黃偉綸表示，古洞站附近擬建新醫院，連同早前計劃在洪水橋興建醫院，以及擴建北區醫院，3間大型醫院料各可提供超過2000張病床。

今年《施政報告》其中一大重點是整合天水圍、元朗、古洞北、洪水橋等多個新發展區，並打造為宜居、宜業及宜遊的北部都會區。配合未來人口上升，黃偉綸表示，北區目前缺乏大型醫院，未來將會發展成3間大型醫院，包括在未來北環綫古洞站興建1間新醫院，現已預留土地，另外，食物及衞生局與醫院管理局亦在正研究擴建北區醫院，及在洪水橋興建新醫院。

早在2019年時，政府提到兩個10年醫院計劃詳情，第1個10年計劃包括北區醫院擴建、葵涌醫院重建、威爾斯親王醫院重建和瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建。另外，亦會推展在洪水橋新發展區興建新醫院，應付屯門和元朗持續增加的醫療需求，當時料可提供1,500張病床。

黃偉綸又稱，2024年起，古洞北及粉嶺北新發展區已有部分單位入伙，北部都會區未來10年將有約20萬個單位入伙，各項建設分階段有序完成。

另外，施政報告提到打算將東鐵綫伸延至深圳羅湖，並在羅湖站與上水站之間增設「羅湖南站」，用於服務在羅湖及文錦渡的的商住用途。黃偉綸指羅湖南站交通方便，料未來會有住宅供應。當局亦將研究調整文錦渡管制站功能，在深圳設「一地兩檢」的可行性，文錦渡或會以物流、商住綜合發展較合適，具體內容仍有待研究。