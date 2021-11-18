網購包裹含新冠　專家促持續抽驗高風險地區冷藏食品

有來自內地大型網購平台的商品包裹由內蒙古呼和浩特市於本月13日運抵香港，包裹事後由內地驗出新冠病毒，而衞生署前晚(16日)已收到廣東省衞生健康委員會通報。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今(18日)表示，病毒一般在金屬及塑膠等冷凍及平滑表面能存活較長時間，而紙張包裹的存活時間則相對較短，可能只有數小時。對於未來是否有需要抽驗所有抵港貨物，他認為未必需要對全部寄港包裹作檢測，但要持續抽驗來自高風險地區的冷藏食品。

林緯遜分析此次包裹染毒事件時，估計有感染者曾接觸包裝表面，令病毒傳至包裹，但由於紙張或包裹的病毒傳播風險理論上較低，因此對收件人及曾經處理包裹的人士做檢測，已經有足夠保障而無須再作隔離檢疫。

林又指，當局一直對寄港貨物有恒常篩查及抽驗，又認為現今無須加強對紙張或包裹檢查，但需視乎疫情走勢；例如某些寄件國家或地區的疫情較嚴重，又或者情況不受控，因此一些冷凍及塑膠等高風險包裹就需要加強檢查。

另外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦指出，儘使內地以往曾有人因接觸帶病毒物品而染疫，但以此方式染病的風險甚微；但他呼籲市民接觸潛在受污染物品時，要先清潔雙手才接觸口鼻。他續指，去年9月當地一個碼頭，71名工人有2人染疫，2人都是煙民，其餘無感染的69人是非吸煙人士，相信患者因為手部帶病毒後，再經煙頭感染。