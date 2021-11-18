維港渡海泳相隔兩年復辦　泳總籲參賽者不要搞政治

停辦2年的「新世界維港泳」下月12日復辦。中國香港游泳總會會長王敏超今(18日)在電台節目稱，鑑於疫情所限，是次賽事的參賽名額只有1,500個，復辦賽事亦安排以為數較少的參賽者形式進行。若賽事順利完成舉行，希望翌年再舉辦賽事時，港府能增加參賽名額。他又說，不希望參加者於賽事期間「搞政治」，一旦有泳手展示不適當標語，會被禁止下水，而當日亦會有警察在場。

對於或有人會於賽事展示標語，如「香港加油」等，王敏超表示，希望體育不要有政治因素，但未有評論「香港加油」有否涉政治元素。然而，若有參賽者將標語紋在身上沒法即時擦掉，亦會被禁止下水。

為符合防疫要求，王敏超表示，除了參賽者和工作人員需全部接種疫苗外，賽事出發安排亦會分階段，目的是將參賽者盡量分隔較遠距離，減少接觸機會。

就維港渡海泳的防疫安排，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜在同一節目稱，雖然近期有機組人員確診個案，但本港疫情已相對緩和，而早前渣打馬拉松賽事亦未有發生病毒傳播情況。即使賽事期間，選手未有戴口罩，但比賽地點屬於戶外地方，交叉風險的危機亦相對較低。