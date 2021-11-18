科學委員料明討論降低科興接種年齡至3歲　專家認臨床數據有限

本港現時已接種第一劑新冠疫苗者佔人口比率69.5%，距離政府接種率達7成的目標似近還遠。港府打算向幼童埋手谷針，把接種科興疫苗的年齡門檻由18歲降至3歲，醫院藥劑師學會會長崔俊明今(18日)稱，衞生防護中心轄下聯合科學委員會最快明(19日)開會討論，料最終會通過建議，政府應考慮派外展隊到校為學童接種，令安排更暢順。

現時接種復必泰疫苗的最低年齡是12歲，而接種科興疫苗的最低年齡是18歲。負責審批疫苗在港緊急使用的疫苗顧問專家委員會在周一開會，建議批准將科興年齡下限降至3歲。衞生防護中心轄下聯合科學委員會，料最快明日開會討論，並再待食物及衞生局局長正式批准。崔俊明相信，委員會最終會通過建議。

在為幼童接種安排上，他認為最方便及有秩序的方法，是考慮派外展隊到校為學童接種，安排同時有鼓勵作用。他又呼籲家長先安排子女接種流感疫苗，以免影響新冠疫苗接種時間。

科興仍未公布針對兒童的第三期臨床數據研究，崔俊明亦稱，科興藥廠現時數據有限，公布速度亦較慢，建議藥廠提高資訊透明度，釋除家長疑慮，多解釋心肌炎等常見副作用。他又同時建議專家盡快與藥廠商討，降低復必泰疫苗接種年齡門檻至5歲。復必泰數據較多，可讓家長有更多選擇。

疫苗顧問專家委員早前審視有關資料時稱，科興疫苗在3至17歲不同人種的兒童中均具有良好的安全性，而且與18歲或以上成年人士相比，3至17歲兒童會產生較高的免疫原性反應。

根據政府數字，12至69歲的年齡組別已接種第1針的人口都接近，甚至超過7成，接種率開始飽和。而70至79歲，與80歲以上的組別，第1針接種率則較低，分別維持在44.3%與17.32%。