16歲少女兩日接8客染性病　3女認勒索及依靠他人賣淫等罪候懲

16歲少女在一名朋友介紹下，成為「兼職女友」到賓館賣淫，高峰期間曾在2天內接客8次，該名朋友則與2名女經紀抽佣獲利，少女其後聲稱腹痛身體不堪負荷，欲拒絕接客，2名女經紀遂以少女的性交片段勒索，要求少女交出逾3萬港元，她報警揭發事件並確認染上性病。案件早前轉介區域法院，2名女經紀今(18日)在荃灣法院承認勒索及控制另一人使該人賣淫等2罪；案中「朋友」則承認依靠他人賣淫收入維生罪。法官譚思樂將案件押後至12月17日再聽取辯方求情，期間索取3人的背景報告，由於2被告懷有身孕，續准保釋候判，餘下1人還押。

3名被告依次為21歲售貨員黃貝兒(又名黃科恩)、23歲診所護士石素斯及22歲美甲師陳映貝。3人被控於去年5月8日至10日，明知而完全或部分依靠X賣淫的收入維生。石和陳另被控於5月8日至15日期間控制、指示或影響X，目的在於使X賣淫；及於5月15日至16日以恫嚇方式，不當地要求X交出33,400港元。由於石及陳承認勒索等罪，依靠他人賣淫維生一罪則存檔法庭，陳須還押候判，而黃及石懷有身孕，下次上庭時須提供醫生證明。

案情指，X於2019年認識首被告黃貝兒及成為朋友，於2020年5月3日，當時16歲的X嘗試向黃借錢，但黃拒絕及提議X做「兼職女友」。在X表示有興趣後，黃開設了一個WhatsApp群組，成員包括黃、X及次被告石素斯。其後在屯門一間酒店內，石及被告陳映貝為X拍攝相片，開設Telegram帳戶替X接客，兩人亦會為X安排車輛接送，到賓館為嫖客提供性服務，X會向嫖客收取2,600港元，事後須立即交給石和陳，而X每服務一位嫖客，會獲得1,000港元報酬，黃亦會獲得200港元佣金。

2020年5月8日，X服務了5名嫖客；5月10日，X又再服務了3名嫖客。惟X其後感到不適及拒絕繼續接客，石及陳透過WhatsApp威脅X繼續接客，否則須賠償，不然兩人會在深水埗及元朗張貼X的海報，又指有嫖客錄下了X的性交片段。石於5月15日向X指「十二點見唔到條數你真係等出post」，翌日又要求X交出33,400港元。陳則指X「開工兩日食我哋1,800飯」，要求X交還所有錢；兩人又聲稱會找上X家中。X將事件透露給朋友及接觸社工，最終報警求助；黃及陳均在警誡下作出招認。

案件編號：DCCC1045/2020