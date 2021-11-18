廉署起訴3人　涉嫌就保養工程詐騙及洗黑錢650萬

廉政公署落案起訴3人，分別是一名清潔公司前經理及兩名清潔分判商的營運者。他們涉嫌就4個商場的地板保養工程，違反欺詐及「洗黑錢」罪名，包括詐騙服務費用共約350萬港元，以及處理從該勾當中獲得的犯罪得益共逾300萬港元。各被告獲廉署准予保釋，明日(19日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

3名被告分別為52歲陳沛然，為增力服務有限公司前營運經理，以及46歲林志華及47歲朱德榮，同為駿華服務有限公司營運者。

增力是一所清潔公司，為其同系公司啟勝管理服務有限公司管理的住宅屋苑、辦公室和商場提供清潔服務。陳沛然負責監察由啟勝管理的4個商場的清潔合約。他於2011年成功向增力推薦分判商駿華，以施行地板保養工程。

陳沛然及林志華同被控兩項欺詐罪罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。2人涉嫌於2015年至2017年期間，虛假聲稱駿華已為上述4個商場施行「翻新大理石地板」保養工程，並意圖詐騙而誘使增力及啟勝支付保養工程費用。據悉，有關保養工程涉及服務費用共逾350萬港元。

餘下一項控罪指林志華及朱德榮涉嫌於2015年至2017年期間，疑在知情情況之下，一同串謀處理駿華的銀行帳戶內合共逾300萬港元的款項，即洗黑錢。