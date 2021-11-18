私家醫院第三季錄3宗錯誤處方藥物事件　涉事員工被紀律跟進

其中一間出現醫療事故的是浸會醫院。

衞生署私營醫療機構規管辦公室公布本年第三季的重要風險事件，7月至9月期間，衞生署合共接獲3宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件呈報，分別涉及香港浸信會醫院、聖保祿醫院及香港港安醫院–荃灣。本年首3季累計有6宗錯誤處方藥物事件。

第一宗事件涉及一名96歲男病人，他8月21日於浸信會醫院求醫期間，被錯誤注射一劑胰島素。第二宗事件涉及一名56歲女病人，她8月21日於聖保祿醫院被錯誤注射麻醉藥物。第三宗事件涉及一名68歲男病人，9月8日於港安醫院–荃灣被注射本應停用的抗凝血藥。3名病人事後均情況穩定。

衞生署表示在收到通報後即跟進，要求3間醫院於4星期內提交調查報告。3間醫院均已向衞生署提交調查報告。調查顯示，事件由個別員工沒有遵守相關指引和溝通錯誤所引致。醫院已就事件作出改善措施，包括檢討藥物處方政策、加強培訓和稽查，以及對相關員工作適當紀律跟進。

衞生署審視醫院提交的資料後，無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的要求。衞生署已核查並會繼續監察醫院執行改善措施。