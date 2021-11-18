私家偵探非禮5女童拍片自瀆　報告指重犯風險徧高　今囚3年2個月

1名私家偵探去年先後向4名9至16歲女學童搭訕，藉口欲拍女童校服校徽照片，或向女童打聽他人，乘機撫摸對方胸部。其中1名女童更被他帶到梯間，然後他在女童面前手淫。他並用手機把自己的犯案過程拍下。他被捕後，警方再發現多1名受害女童的猥褻影片，及逾百條他收藏的兒童色情片段，他向警方稱有接觸女學生之癖好，因「鹹濕」而犯案。該名私家偵探在本月初認罪，法官考慮本案有加刑因素、被告重犯機會較高，今天(18日)決定判被告即時入獄3年2個月。

30歲被告叶厚鑫，承認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為、3項非禮、1項作出有違公德行為、1項公眾地方作出擾亂秩序行為、1項製作兒童色情物品、及1項管有兒童色情物品罪，涉及4名9至16歲女童，及1名身份不詳的女童。本案為區域法院案件，今天被安排在西九龍法院大樓處理。

辯方求情指，被告知道自己有問題，願意接受治療，在還押期間主動請求任職社工的表妹為他打尋專業人士協助。被告表示知道自己對5名受害人造成一定程度影響，希望法庭考慮其認罪，可以從輕發落。

區院暫委法官張潔宜指，被告犯案時29歲，與其中4名受害女童相差13至20歲，8項控罪歷時超過1年，加上被告與受害人搭訕，減低其警覺才下手，犯案同時錄影，加強女童及其家人的創傷及痛苦。另外，心理報告指被告的重犯風險屬中度徧高，以上均屬加刑因素。考慮被告認罪獲減刑，以及量刑整體性，法官決定判被告入獄3年2個月。

案件編號：DCCC 270/2021