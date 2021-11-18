休班警揸白牌車秘撈遭同袍放蛇拘捕　今與女親屬判罰5000元

休班男警今年6月駕駛「白牌車」，提供接送新娘子服務以獲利，被喬裝顧客的警員偵破。該名男警被控「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」，及「沒有第三者保險而使用車輛」兩罪，而幫助他招攬生意的女親屬亦被控「招攬他人乘坐以出租或取酬方式載客的車輛」罪。案件今(18日)在九龍城法院提堂，2名被告承認所有控罪。裁判官指出該男警因本案前途受影響，會受紀律處分，最終判罰2人各罰款5,000港元，該男警另被罰15個月停牌令。

2名被告分別為葉東慈(24歲、報稱護士)及張家強(29歲、報稱公務員)。控罪指，葉於2021年6月3日，在香港招攬警員12182以出租或取酬方式，乘坐車輛登記號碼為MRCHEUNG的獲發私家車牌照的車輛。張被控於2021年6月17日，在旺角海庭道富榮花園二期外駕駛展示登記號碼MCIEUNG的私家車，以作出租或取酬載客用途，而該車輛没有生效的出祖汽車許可證，以及該車輛的使用沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

同意案情指，今年6月3日，警員在拍賣網站Carousell發現有人推銷非法出租車服務，用作新娘車。警員扮買家去聯絡葉交易，雙方約定日子，車程由長沙灣至旺角富榮花園二期，收費為1,388港元。至6月17日，張駕駛私家車來接送僑裝警員。到達目的地後，軍裝警員即刻上前截查張，並將他帶返警署調查。事後警方向運輸署確認，涉案私家車沒有出租許可證及第三者保險。

辯方求情指，兩名被告是初犯。葉是張的弟婦，她育有一名2歲女兒，現有4個月大身孕，因想多賺「奶粉錢」才犯案。張則想利用本案賺錢迎娶未婚妻，但現在他要面臨紀律處分，可謂因小失大。最終裁判官判罰2名被告各罰款5,000港元，該男警另被罰15個月停牌令。

案件編號：KCCC 3323/2021