通關遙遙無期　企業擬利用科技覓商機

疫情阻礙經濟發展，不少企業嘗試以新科技另覓出路。香港生產力促進局今日(18日)舉辦論壇，邀請嘉賓探討中小企在新常態下如何化挑戰為商機。生產力局主席林宣武指疫情期間不少企業意識到需要透過創新科技改善營運模式，否則疫情過後、經濟復甦時就會「輸蝕」。

林宣武發言時指香港企業具有前瞻性，認為疫情總會過去，明白到需要應用科技「搵食」，如不及早準備就會落後，但指出隔離檢疫措施對企業工作亦是挑戰。他表示，生產局將積極提供技術、資金及人才的支援，加速數碼升級、增加科技應用，並提升業務的可持續發展。

香港總商會總裁梁兆基則強調，香港頭等大事是通關，但表示創科改善對企業營運有很大轉變，例如人工智能不會罷工、不用供強積金。問題在於中小企對創新科技不清晰，亦不知道甚麼科技適合自己的企業。他認為香港本身人流、客流、資金流都十分有效率，但該優勢在國際對創新科技應用下被削弱，同時指香港缺乏創科人才。

香港科技大學經濟學系兼任教授雷鼎鳴認為香港人需要多開闊眼界，亦同意未能與內地通關是大問題，皆因港人對內地發展難以有第一身體驗。他指香港有資源做科技研究，但現時研究規模小，強調創新科技不是「臨急抱佛腳」，反而需長遠打算，促政府增撥資源。