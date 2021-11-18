治濕疹生物製劑費昂　調查指2成患者每月耗半份糧

香港每5個人就有1人患濕疹，重症人數更高達15萬人。近年經臨床實證有效的生物製劑療法，能成功減輕嚴重病患發炎及痕癢症狀，但由於費用高昂，一針約1萬港元，一個療程動輒10萬元使費，令不少貧困患者「有藥無錢醫」。有團體於今年10月至11月以網上問卷成功訪問216位濕疹患者，結果發現近2成受訪者的濕疹開支，超過月入5成或以上，逾6成受訪者更形容經濟「有壓力」或「非常大壓力」。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科何學工醫生表示，本港重濕疹患者約有10萬至15萬人，希望社會正視濕疹，他指臨末數據顯示濕疹生物製劑療效顯著，目前已有超過30個國家或地區資助當地病人用藥。

有不願上鏡的濕疹家屬鄭太表示，12歲的兒子於三年級爆發濕疹，其兒子數月前開始使用生物製劑，直言目前經濟頗有壓力，因經常帶兒子覆診，經常要向僱主請無薪假。而另一位今年30歲、從事保險業的黃小姐，自2019年6月起開始打生物製劑，她表示「打了兩針即時見效，痕癢每小時遞減，濕疹傷口其後亦開始理口。」惟由於費用高昂，過去一年，她就醫治濕疹的花費便超過10萬元，花費了自己整份人工。因此，她與鄭太均期望政府可資助有需要的患者用藥，「既然有藥，政府有錢，為何不讓多些人受惠呢？」