涉咬甩趙家賢耳及刀傷夫婦　目擊者稱被告瘋狂：唔知會唔會隊我

太古城商場外於2年前反修例示威浪潮期間發生持刀傷人事件，五旬無業漢陳真涉刺傷一對夫婦及咬甩前區議員趙家賢耳朵，案件今(17日)於高院續審。控方傳召目擊案發經過的市民及曾拉開被告與傷者的保安作供，其中目擊市民形容襲擊事件後，被告遭他人圍住「愈圍住佢，佢個人愈瘋狂」，形容被告不斷反抗且不受控。

現年50歲的被告陳真，否認3項有意圖傷人及1項普通襲擊罪。控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，有意圖使男子溫浩倫、溫的妻子梁碧琪及前區議員趙家賢身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。控罪又指陳於同日同地襲擊梁碧琪堂姐梁瑩瑩。

居於太古城的高縫供稱，當晚他到太古港鐘站接妻子並穿過涉案商場回家。高指在商場外看見包括被告在內的2男2女及1小童，其中2男糾纏，被告用刀「捅」黑衣男子肚，再舉刀襲擊他背部4下。2女先後上前阻止被告，4人邊糾纏邊退到停車場貨車出入口。高縫指當時感震驚，並指「唔知佢會唔會隊我」，遂獨自跑入商場大叫「出面斬人呀」。其後約30人出商場支援，高返回該出口外找回妻子，並見到2名女子分別坐在地上，而趙家賢則於近通風口位置半坐且用手掩左邊頭部。當時群眾圍住被告阻止其離開，但被告則「愈圍住佢愈瘋狂，反抗，好似不受控咁」，其後則有防暴警到場。

自2001年已在太古城任職的保安員陳家盛供稱，當日5時許該商場有公眾活動，防暴警察於6時許到場驅散人群後離開後，但仍有部分人在場逗留，其後他被指派到案發商場西出口看守，當中不斷有人離開商場。他留意到一名黑衣男邊走邊對着他說「點解放警察入來，係咪想呢度變成新城市廣場」。後來陳又聽到一把女聲在商場外說「唔好拉呀」，他上前察看，一名女子向他稱有人打她，剛才說話的黑衣男亦一拐一拐走向商場。

陳其後見到被告與另一名女子糾纏，附近地上有一把刀，他即分開2人。其後趙家賢連同市民到場。被告稱自己是打狗後，眾人指罵被告，被告變得激動。陳應趙要求推被告向牆，但較「大隻」的被告「揈」開陳，趙上前抱住被告，被告則掙脫並咬向趙左耳，陳嘗試分開2人但被告「好大力」故不成功。他稱見到趙左耳「有啲肉畀佢咬甩咗」，之後被告再向前衝向人群，及被告遭包圍陳再看不到被告。陳又確認他接觸被告時沒有嗅到他有酒氣。

案件編號：HCCC 204/2020