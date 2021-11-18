Chickeeduck擬明年撤出香港　周小龍：以退為進

童裝連鎖店Chickeeduck宣布將於明年下半年全面撤出香港市場。該公司今日(18日)發布新聞稿，指惡勢力持續打擾其正常且合法運作，撤出香港乃「以退為進」的決定，計劃未來有秩序地撤出香港市場，將於2022下半年全面退出，並強調公司撤出香港的舉動並非放棄香港未來，而是尋求更有力、更能保障員工與合作夥伴安全的方式堅持其方向，但強調會一直堅守「香港人的品牌」的身份。

該公司行政總裁周小龍形容，Chickeeduck18個月以來，遭受不知名惡勢力騷擾，但從未曾考慮摒棄對「公義」的堅持，亦不會考慮在未來退縮，與其不斷虛耗時間、心力及資本硬碰硬，令同事、合作的藝術家及本地品牌因此承受人生風險，倒不如「以退為進」，以香港品牌的身份退出香港、進入其他市場。

該公司重申，未來不會因退出香港市場而淡化「香港人的品牌」的身份，並承諾會繼續推出不同香港特色產品，堅持為社會公義發聲，以另一種方式與港人走到最後，並感謝港人一直以來的支持及對其價值觀的認同。該童裝店在港現存3間分店。