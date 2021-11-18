警破「一條龍」跨境賣淫集團　拘27人包括14內地女

警方瓦解黑幫「一條龍」跨境賣淫集團。觀塘警區刑事總督察葉劍鵬表示，有黑幫趁疫情期間，在觀塘區內開展有組織黃色賣淫事業，經情報搜集後，發現黑幫召攬內地性工作者，並安排她們非法進入香港，為她們提供「一條龍」服務，包括住宿、生活日用品及安排接客等。有見及此，觀塘警區於今年8月開展代號「彩雲」行動，經深入調查及情報搜集後，於昨日(17日)進行收網，一共拘捕27名人士。

該警區重案組劉啓彥高級督察指，今次行動中，警方以涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「協助未獲授權進境者進入香港」，拘捕4名男子(25至42歲)，當中2人有黑幫背景。警方相信該4名被捕男子為活躍於區內的賣淫集團骨幹成員，警員拘捕其中1人時，在其身上檢獲超過4萬港元現金，相信為犯罪得益。

行動當日，警方亦拘捕7名本地男子及兩名本地女子(25至55歲)，涉嫌「協助未獲授權進境者進入香港」。另外，警方在區內酒店拘捕14名內地女子(21至42歲)，涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」，並檢獲與性交易有關的證物，包括大量避孕套、潤滑劑及即棄毛巾。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

劉啓彥續指，不法分子早前在內地召募性工作者，她們需繳付8,000至1.5萬元人民幣作為偷渡費用，並分別在今年5月至10月期間分批到港。當她們抵港後，本地集團成員會提供酒店房間及日常用品，亦透過不同社交媒體招募嫖客，性工作者會以拆帳形式將金錢繳付集團，成員會提供收款及匯款服務。

集團大多利用廉價酒店作賣淫場所，收費由1,000至1,500港元不等，估計集團每個月平均營業額超過100萬港元。此外，有人更利用金錢誘惑市民代為登記及租用相關酒店，從而安排非法入境者在有關房間從事賣淫活動。

該警區行動主任黃璐兒總督察強調，任何人士為非法入境者租用酒店房間，有機會干犯香港法例第115章《入境條例》第37DA條，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁10年，呼籲市民切勿為金錢利益而以身試法。黃璐兒亦呼籲酒店業界，如發現酒店房間懷疑從事非法賣淫活動，應立即通知當區警方。