稱疫苗對3至17歲群組安全性高　科興擬擴大研究至半歲嬰

疫苗研發商科興控股生物技術有限公司(中國科興)今日(18日)公布「多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照」的第3期臨床試驗安全分析結果，顯示科興新冠疫苗在3至17歲的兒童及青少年中使用，具有良好的安全性，並計劃將研究拓展到6個月大的嬰幼兒人群。

科興於智利、馬來西亞、菲律賓及南非進行有關實驗，共有2,140名6個月至17歲兒童及青少年參加，當中有684人加入安全試驗亞組。安全分析結果顯示，科興疫苗在不同人種的3至17歲健康人群中均具有良好安全性，有關研究將繼續拓展到6個月大的嬰幼兒人群。

分析亦發現，接種第2劑後的不良反應發生率遠低於第1劑。普遍的副作用主要為接種部位疼痛、頭痛和發燒，以較輕微的1級和2級為主，並未發生嚴重不良反應。有關結果與科興在內地進行的第1期及第2期臨床試驗結果相近。

自2021年9月起，智利、厄瓜多爾、薩爾瓦多、哥倫比亞、柬埔寨、印尼在內的多個國家已批准為不同年齡組的3至17歲兒童及青少年接種科興疫苗。截至今年10月底，中國內地已為18歲以下人士累計接種超過1.1億劑科興疫苗。