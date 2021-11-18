首9個月1023宗虐兒案按年增57%　團體憂今年數字破新高

繼早前發生生父和繼母虐殺5歲女案件，虐兒事件備受關注。防止虐待兒童會今日(18日)舉行42週年記者招待會，指於2020/21年度共接獲1,264宗熱線舉報及諮詢服務，當中約16%為懷疑虐兒個案，並主要涉及6至8歲兒童，當中身體虐待事件佔近半。組織建議政府設立強制舉報懷疑虐兒個案機制，並提倡以非暴力方式管教兒童等。

200宗懷疑虐兒個案中涉及248名兒童，當中20%介乎6至8歲，並共涉及約221名懷疑施虐者，當中近80%為家庭成員。協會指受虐兒童會對施虐家長失去信心，並產生恐懼、缺乏安全感等，甚至令其在人際關係上產生障礙。

此外，懷疑虐兒個案中，身體虐待個案的佔近半，包括使用藤條打小孩等，其次為性侵犯佔17%。根據社會福利署資料，2020年新呈報的性侵個案比2019年增加8宗，今年首半年比去年同期急增99宗。防止虐待兒童會稱，疫情期間，兒童有較多時間上網及使用智能電話與外界溝通，增加兒童在網上接觸潛在侵犯者危機。

總幹事黃翠玲稱，根據社署數字，今年首9個月發生1,023宗懷疑虐兒個案，比去年同期的650宗，大幅增加57%，料今年虐兒事件會破新高。

此外，組織旗下「忘憂草計畫」透過轉介，為全港60位年輕/單親媽媽提供支援服務，發現近三分之一兒童有特殊學習需要包括自閉傾向、專注力不足等問題，團體促政府正視兒童權益問題，為單親家庭提供更多協助。組織建議政府設立法定性罪行定罪紀錄查核機制，並修訂學校性教育指引，及設立清晰兒童心理虐待法例等。