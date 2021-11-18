溜冰教練涉9年前非禮少女拍照放上網　押後下月再訊

現年25歲的溜冰教練，涉嫌於9年前在課室及其住所，多番非禮一名當時年僅14歲的女童，又拍攝有關她的色情影像，再於網上發布。直至近期有人於網上見到相關影像並告知女事主，事件才被揭發。懷疑涉案教練現被控非禮、煽惑一名16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為及管有兒童色情物品共10項控罪，今天（18日）在東區裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭把案押後至12月30日再訊，讓辯方索取文件及提供法律意見，期間被告獲准保釋。

25歲被告關浩宏，被控於2012年12月21日，在香港某處一課室非禮14歲的X，及促致X製作色情物品。他另被控於或約於2012年12月29日，在港島金龍臺龍心閣某單位內非禮X、煽惑X作出嚴重猥褻作為及促致X製作色情物品。此外，他被控於2014年5月某一天，在香港非禮X、煽惑X作出嚴重猥褻作為及促致X製作色情物品。

最後2項控罪指，他於或約於2020年9月2日在香港管有兒童色情物品，即249個影像和33條短片，儲存在USB盤上；以及於2013年的某一天在香港發布209張照片和1條影片，包含兒童色情內容。

案件編號：ESCC2507/2021