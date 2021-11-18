麥潤培當選沙田區議會主席　盼民政署放下成見合作

經過區議員離職潮同宣誓風波後，沙田區議會今午(18日)舉行大會補選正副主席，由「馬鞍山守護線」成員麥潤培當選主席，而民主黨冼卓嵐則接替副主席一職，二人均在沒有競爭的情況下自動當選。

正副主席當選後，沙田民政事務專員柯家樂隨即離去。麥表示雖然柯已離開，但仍希望轉述民政事務總署，沙田區議會已不是熟悉的議會，民主派人士只希望做好剩下兩年的區議會事務，並非常樂意與民政事務總署各同事合作，所以希望民政署不要再和議員「對著幹」，可以放下分歧和成見，為沙田居民做實事。他形容區議會現已伸出善意之手，若民政署仍然持抗拒態度，則不是區議會的問題，他亦無可奈何。

麥又指，因為議會只剩下9名議員，所以亦希望重組委員會，但強調重組後職能和現時一致，不能有改變和刪減，促秘書處盡快提交研究文件，並預留時間和區議員面談。

沙田區議會正、副主席本由民主黨程張迎及沙田社區網絡黃學禮出任，程在7月時以政治局勢及身體健康為由辭任區議員，其空缺由李志宏頂上。惟10月政府安排區議員宣誓時，李志宏和黃學禮均被裁定宣誓無效，喪失議員資格，導致區議會正副主席職務一度懸空。該區現時只有9名區議員，當中7人為民主派，2人為建制派，而2名建制派議員林港坤和莫錦貴今均告假，缺席會議。