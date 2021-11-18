血月懸空連災禍　神童預言凶兆現　中外將歷三難

血月高空掛，災禍接踵來！香港天文台本月初曾預告，明日(19日)傍晚本港上空將再現天文現象月偏食，根據太空館資料顯示，這次的月偏食，是繼5月出現月偏食及「超級滿月」雙重天文現象形成的「超級血月」後，今年第2次出現的月食。而2019年起命中包括新冠肺炎疫情等4大預言的「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)，昨日(17日)再次公布最新預言，透露明日出現的月偏食，將會是580年以來持續時間最長的1次，恐釀成未來2、3個月，甚至是長達1年以上的影響，並會衝擊房地產表現、全球地緣政治等！若預言成真，疫情尚未了之際，世界或將迎來更嚴峻的考驗！

阿南德預言影片中，透露月偏食發生之際，月亮將落在金牛座的位置，而金牛座為土象，因此首當其衝的將會是「房地產」表現，恐會出現短期的震盪。而接下來幾個月則要做好全球地緣政治動盪的心理準備，阿南德表示，近期而言，中國與印度緊張關係恐升溫，涉及範圍廣泛，從房地產到家禽牲畜都要當心，這也是因為偏食發生在金牛座，會特別會對牲畜造成影響，甚至擴及動物的健康，呼籲必須善待動物、避免傷害動物。

而長期影響部分，阿南德預計明年3月至4月，將出現更大量地緣政治的衝突狀況，美國與中國的關係亦將受影響，至於印度的經濟近期雖然因月偏食受創，但長期而言對經濟成長反而是個吉兆。他補充指，在明年4月之前，都可能豪雨成災，釀成洪水爆發等危難。而最後針對個人影響，阿南德提醒，月亮星座是金牛、天蠍的人近期必須謹慎小心，可透過祈禱或冥想的方式化解災難。

至於是次的月偏食，香港太空館資料顯示，當天月球於下午5時38分東升，其時「食甚」階段已經結束，月球正逐漸離開地球本影。到下午6時47分，月球「復圓」，完全離開地球本影。整個月食過程在晚上8時6分當月球離開地球半影時結束。由於月食在月球升出時已經開始，因此這次現象又稱為「帶食出」。

但由於月食期間月亮的仰角較低，故面向東及東北方而沒有障礙物的地點是觀賞的最佳位置。是次月食過程中，月球在食甚時仍處於地平線以下，故在香港觀看到的月亮會帶食而出。在明日的月出時間為下午5時38分；月球復圓的時間為下午6時47分；而整個月食的過程會在晚上8時6分完成。市民屆時亦可透過太空館在YouTube頻道的直播，遙距觀賞是次月食天文現象。

另外，本港今年5月出現的一次月全食，期間月亮會呈現暗紅色，當日更出現全年最大的滿月，即「超級滿月」，雙重天文現象形成「超級血月」。堪輿學家周漢明曾指，每當出現血月，以角度對正血月的國家影響最大，而月亮代表女性，故對國家地位較高的女性影響會較大，當中與血有關的病情會加劇，同時國家亦有機會發生災難性事件。

「血月」出現，往往被當作將發生血光之災或大災難的凶兆。翻查過去資料，2003年出現血月奇觀，同年廣東爆發沙士疫情；2014年4月15日再度出現血月奇觀，翌日南韓發生「世越號」沉船事件，造成304人罹難的悲劇。而上一次月全食及「超級滿月」同時出現是在2015年9月28日，專家推測下次超級血月將於2033年出現。