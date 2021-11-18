政Whats噏：陳樹英「失蹤」近4個月終蒲頭　證與李永達在英

喺違法佔領行動(佔中)案被判入獄8個月、緩刑2年嘅民主黨(白鴿黨)副主席李永達(高達)兩公婆早前前後腳離港。繼高達9月底喺社交平台靜雞雞上水後，佢老婆、屯門區議會前主席陳樹英(Tree)「失蹤」近4個月後，因一句說話，今日(18日)終於忍唔住「蒲頭」嘞，仲親自證實兩公婆喺英國生活。

話說高達喺8月初丟低老婆，獨自離港飛倫敦，而喺個半月後，即係9月中旬就傳出佢老婆阿Tree都飛咗去英國同佢會合，但係冇人可以證實到，而喺高達走咗之後，阿Tree完全絕迹社交平台，直至今日先見佢蒲頭。

點解會蒲頭？事關今日係佢牛一，有幾個網友喺佢嘅Facebook(Fb)專頁留言，祝佢生日快樂，甚至有網友猜測佢已經喺歐洲，仲問佢係咪同Mr.Lee (高達)一齊？而佢隔咗15分鐘到就回應話「謝謝！達和我在英國生活安好!」事隔多個月，終於親證兩公婆身在英國。

話時話，英國同香港有時差，香港快英國8小時，睇返阿Tree嘅留言時間，應該係喺英國時間朝早8點鐘，即係一瞓醒就回覆網友嘞！高達走咗之後，佢就「沉默」咗咁耐，勢估唔到竟然因為一句「生日快樂」就按捺不住嘞！

其實，高達早喺9月底已經靜雞雞「上水」，而首次喺Fb上水就係白鴿黨召開特別會員大會之後，仲貼文有關冇表決參唔參選嘅消息，寫住「民主黨會大有共識」。當時已經令人質疑佢不甘寂寞，依家輪到佢老婆浦頭，睇怕都係同高達一樣想刷存在感。