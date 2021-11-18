3機師德國返港確診涉嚴重違規　國泰指有關人士已不再是僱員

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，日前先後出現多名豁免檢疫的貨機機師確診新冠肺炎，潛伏期更曾進入社區，而該公司隨後自行收緊對機組人員的防疫指引。國泰航空今日(18日)發聲明指，明白各界非常關注3名貨機機師於德國法蘭克福執勤返港後確診的事宜，經調查後，結果顯示有嚴重違反機組人員在外站逗留規定的情況，並指現時有關人士已不再為國泰航空僱員，相信上述個案僅為個別事件。

國泰續稱，已進一步審視機組人員於海外逗留期間及回港後的防疫安排，及落實額外措施以減低同事與社區接觸的風險。因應是次事件影響相關職員、其家人及社區，特別是現正在政府檢疫中心接受隔離的員工，根據調查結果，國泰亦已向政府提出，檢討需要若干國泰員工群組入住檢疫中心的決定。

東網早前收到消息，指數名身穿國泰航空制服的外籍機師，上月16日在德國法蘭克福戶外等待出勤，及於駕駛艙工作時，均無佩戴口罩。此外，有1名參與閉環管理的香港機師於上月17日從德國飛抵香港後，未有立即乘搭點對點交通到逸泰居隔離檢疫，反而與1名無參與閉環的機組人員見面長達數小時，再自行到酒店檢疫。2次事件中的機組人員均涉嫌違反防疫要求。國泰亦回應表示知悉指控，並已展開調查。