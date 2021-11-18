孕婦涉阻差拒出示身份證　自辯稱遭警辱罵「死肥婆」

懷孕7個月婦人被指被要求出示身份證時不合作，被控阻差辦公之案件，今天（18日）繼續在九龍城裁判法院審訊。被告自辯稱當日被警員不禮貌對待，更有警員罵她「死肥婆」，雙方因而口角。即使她出示身份證後，警方仍以不合作為由拘捕她。

被告劉笑芬供稱，她於2015年從內地來港，居於事發現場附近。她案發時懷有身孕，事後胎兒比預產期早2個月出世。案發當日她落樓看到一群警察在查路人身份證。接下有警員截查她，要求她想站在一旁。她表示「我係大肚婆，唔想企過去，就喺度查啦。」但警員拒絕，並說要搜她身。之後警署警長便開始罵她被告，警長亦罵她「死肥婆」。被告感到不悅，亦向警員說出不禮貌說話。及後被告交出身份證，因身體不適便坐在地上，警員卻合力將她拉起，並把她鎖上手銬。被告直到救護車到場、被抬上擔架床時，警方都沒解開其手銬。

被告的姊姊劉雪媚則供稱，當日她收到街坊通知，便馬上趕到現場，並告訴警員其妹有孕。她看見被告坐在地上，出於關懷便吩咐被告不要坐地，但遭警員喝止。她改為找木板讓被告墊著坐，亦同樣被警員阻止。直至被告在擔架床上，雙手仍被鎖上，她向警員表示「有咩事係咪你哋全部負責？」之後警員才解開手銬。劉在庭上憶述至此時，終忍不住激動咽泣，表示當時如非這樣，她可能便見不到新生的姪女。

43歲無業被告劉笑芬，被控於2021年1月20日，在土瓜灣永耀街13A外，阻礙依法執行公務的公職人員，即警署警長劉芷芬、警長黎錦耀及警員廖逸山。今天控辯雙方已舉證完畢，案件現押後至11月26日作結案陳詞。

案件編號：KCCC 1761/2021