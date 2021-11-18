野豬襲警案後3日漁署頒捕殺令　黃錦星指相關措施醞釀多時

近年有關野豬問題頻生，漁農自然護理署於近日決定重啟捕獲行動，惹起社會廣泛討論。環境局局長黃錦星接受東網訪問時指，今年野豬傷人數字比起過去升了10倍，政府在過去半年檢視相關數字後有「擔心」，為了保障社會與市民大眾安全，認為有需要加大力度處理。被問到漁護署在野豬襲警後3日頒下「野豬捕殺令」，措施是否因警員受傷而設，黃錦星否認，並透露措施已「醞釀了一段時間」，惟未肯交代具體日期。

一名輔警在上周二(9日)執勤時遭野豬咬傷，咬至右小腿大量出血。漁護署繼而在上周五(12日)公布會定期捕捉在市區出沒的野豬，並把其人道毀滅。兩者時間點相近，令不少人懷疑政府出手是否因有警員受傷。黃錦星在專訪中表示，近年野豬傷人數字多，每年平均有10多宗，傷者包括老中青，政府在過去半年檢視相關數字後有「擔心」，加上野豬帶有病菌，有些病菌更是「人畜共通」，假如野豬太接近社區，有機會把病菌傳開。「為了保障社會與市民大眾安全，有需要加大力度，所以(措施)都醞釀咗一段時間。」記者追問是否醞釀了半年或更長的時間，黃錦星指，「總之醞釀了一段時間。」

漁護署在2017年年底開始推行捕捉及避孕/搬遷先導計劃，並在2019年將有關計劃恒常化。問到是否絕育政策失效，黃錦星指政府在過去曾嘗試用不同的方法去處理這問題，「過去3年，呢方面嘅做法，睇到個效果，試咗個成效係達唔至理想，所以為何要在過去一段時間要再思考如何能夠更有效保障市民。」

在2017年前，警務處及漁護署向兩支民間狩獵隊發出許可，安排狩獵行動捕獵傷人或破壞財產的野豬，但基於市民對動物福利及公眾安全日益關注，當局自 2017年已暫時停止狩獵行動，並於2019年正式停止有關行動。