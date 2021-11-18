政Whats噏：理大與林大輝同慶生　建校門起運動場大計多多

林大輝(左二)、滕錦光(右二)、理大行政副校長盧麗華(右一)及常務及學務副校長黃永德(左一)同慶生。

理工大學現正籌備該校85周年校慶，原來理大校董會主席林大輝同理大嘅生日只相差3日，今日(18日)喺傳媒午宴中，林同理大校長滕錦光等人齊齊切蛋糕慶生。林話正所謂「得傳媒得天下」，要借助傳媒力量宣傳大計，例如整番個學校大門、向高空發展起多幾層整番個球場咁。

大家有所不知，理大原來無正門，林大輝一早就喺校董會反映過，但聲稱當時「人微言輕」無人理，依家做咗主席一提出就成事啦，預計明年內完成喺理大噴水池位置就會整個新設計嘅地標式入口，畀同學打卡。佢又話，政府如果批准理大可以向高空發展就好啦，可以起運動場，唔使去浸大同人爭。

雖然相繼有大學校長離任，但滕錦光就愈做愈起勁，希望明年85周年做得好好睇睇，未來會繼續推動創新創業教育，鼓勵學生參與科研。來港已經27年嘅滕校長，廣東話雖大有進步，但理大校慶歌曲都係交畀其他人唱，要待普通話版先會跟住唱。佢又話自己嘅姓氏算特別，係周文王後人，內地有個滕州市，將來退休就會去一趟。