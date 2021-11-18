陳楷中學某教師疑藉模擬卷通水　致全級學生補考　辦學團體徹查

有中學數學科教師懷疑向某班學生「放水」，令在統一測驗過關，但被學生發現，致全級一同補考！位於大圍的博愛醫院陳楷紀念中學，有學生發現統測的試卷與另一班的模擬試卷相似，懷疑教師向該班「放水」，遂向學校投訴，最終全級需一同補測，令學生大為不滿。辦學團體今（18日）證實事件，其法團校董會將開會審議事件及涉事老師操守，按需要採取紀律跟進行動。

東網收到自稱是陳楷中學的家長報料指，中四級數學科日前已完成統一測驗，但本月初經子女轉述及學校告知，由於發現測驗卷與一份只有一班用過的模擬測驗卷內容相似，因此安排在本月8日重考。

學生對此大感不滿，後來亦有家長在通訊群組流傳，指個別數學教師借課後補課為名，向某班學生「放水」為實。又有家長大爆，該校計劃以按成績名次「調班」，估計有教師為求幫學生「調得好班」而向他們「放水」。

東網向該校查詢，並獲得博愛醫院董事局總幹事馬學章回覆時指，本月3日校方接獲一名4C班同學報告，指出中四級數學科試卷與一份4D班曾於課堂內使用過的「模擬統一測驗」內容極為相似。同日校長鄭美菁即展開危機處理，召開緊急會議，與會者包括副校長、數學科科主任以及考評組成員。

會上一致同意數學科於本月8日進行重考，並由數學科科主任親自擬卷。本月4日，副校長與數學科主任逐班向中四級學生講解事件，翌日學校以通告形式通知家長有關統測事件及重考安排。

馬學章續指，對於涉事老師，法團校董會已安排會議審議事件及涉事老師操守，並按需要採取紀律跟進行動。作為辦學團體，院方與學校將嚴肅處理是次事件，審視涉事老師的操守及作出跟進，確保屬校的教育質素，以防止於同類型事件發生。