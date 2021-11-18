接受工程承辦商貸款　中電項目經理被判緩刑

廉政公署早前落案起訴一名電力供應商同系公司的前項目經理，控告他在監管電纜壕坑工程時，沒有申報利益衝突而接受承辦商13.5萬港元貸款。被告早前被裁定４項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名成立，今天（18日）在觀塘裁判法院被裁判官劉淑嫻判監４個月，緩刑２年。

46歲被告陳嘉文，案發時為中電工程有限公司（下稱「中電工程」）的項目經理，中電工程其後易名為中電源動有限公司。案情透露，中電工程為中華電力有限公司（下稱「中電」）的同系公司，負責施行由中電判授的電纜壕坑工程。案發時被告獲派駐於中電工程的電力工程支部配電電纜組工作，負責監督承辦商在深水埗區的電纜壕坑工程。

根據中電工程母公司發出的紀律守則，所有僱員不得從與公司有事務往來的任何人士或機構接受任何利益，包括貸款。僱員亦應避免會引起利益衝突的情況，並須向僱主報告任何潛在的利益衝突。但廉署調查發現，被告於2014年11月至2017年3月期間，從一名承辦商接受５筆合共13.5萬元的貸款。而被告是負責監督該承辦商施行的工程。

廉署提醒私營機構員工，必須遵守防賄條例，並應避免利益衝突的情況及向僱主作出相關申報，以免觸犯法例。